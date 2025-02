Femminile, l'Italia U15 s'impone 8-0 contro San Marino U17

A Tirrenia la selezione italiana under 15 femminile supera per 8-0 la nazionale di San Marino under 17. La Nazionale biancoazzurra è la stessa già affrontata dalle Azzurrine, sempre a Tirrenia, nel 2024, ma diventata nel frattempo Under 17, con l’esperienza di un anno in più. Nonostante la differenza anagrafica, le Azzurrine hanno gestito la partita.

Nel primo dei tre mini-tempi da 30 minuti, è Saragoni a sbloccare la sfida, poi ci pensa Elshamy a risolvere una mischia in area su azione d’angolo, regalando all’Italia il raddoppio e dando il via anche alla sua tripletta personale con altre due reti (26’st e 30’st). Due reti anche per Crotti (9’st e 31’tt), mentre le altre marcature azzurre sono firmate da Iiriti (15’st) e Platto (21’tt), per il definito l’8-0.