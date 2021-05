SERIE A FEMMINILE Femminile: la Fiorentina vince, San Marino saluta la serie A La viola vince 2-1 sul Titano, a Napoli il pareggio con la Roma basta per la salvezza.

La serie A della San Marino Academy dura una stagione. Le biancoazzurre non riescono a superare la Fiorentina nell'ultima giornata. Una sconfitta amara alla luce anche del pari tra Napoli e Roma. Ad Acquaviva la viola gioca partita vera per migliorare la posizione, puntando il quarto posto. La squadra di Alain Conte è determinata e attenta. Nel primo tempo il risultato resta sullo 0-0. Sabatino è tra le più vivaci, ma Ciccioli non è mai veramente impegnata. E' un buon primo tempo, anche alla luce delle notizie che arrivano da Napoli dove la Roma sta vincendo.

[Banner_Google_ADS]



La ripresa si apre con il solito black-out delle Titane che su calcio d'angolo subiscono la rete del vantaggio viola, con il colpo di testa di Louise Quinn che salta più in alto di tutti e porta avanti la Fiorentina. Una doccia fredda per la San Marino Academy, che subisce al 51' il raddoppio di Sara Baldi. Destro potente sul quale non può nulla Ciccioli. Le biancoazzurre però hanno cuore e con Viola Brambilla dimezzano lo svantaggio. Bella la sponda per la centrocampista che da dentro l'area batte Ohrstrom. La Fiorentina riparte e Sabatino trova pronta Ciccioli a chiudergli lo specchio. Il portiere della San Marino Academy tiene ancora in partita la sua squadra con un'altra parata di piede su Baldi. Muya si conferma tra le migliori. La giocatrice inglese scappa via a sinistra e mette un gran pallone, Baldini non riesce a girare con forza in porta. Ancora Muya, azione speculare alla precedente. Altro pallone interessante al centro. Vecchione viene anticipata. San Marino vuole provare a pareggiare, girata in acrobazia di Barbieri il pallone termina alto. La partita finisce 2-1 per la Fiorentina. A Napoli è 2-2. La squadra di Pistolesi resta in serie A, la San Marino Academy saluta il massimo campionato femminile dopo una stagione, che resta comunque storica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: