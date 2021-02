SERIE A FEMMINILE Femminile: la Juventus passa a San Marino 3-1 La squadra di Rita Guarino va sul 2-0 con un'autorete e Hurting, poi il gol di Serena Landa, prima della definitiva rete di Cristiana Girelli.

Una bella San Marino Academy gioca una buona gara contro la Juventus campione d'Italia. La squadra di Rita Guardino vince 3-1 ad Acquaviva, ma la gara resta aperta fino alla fine. Nella prima parte di gara da segnalare una grande parata di Ciccioli su Bonansea e quella di Bačić sulla punizione di Barbieri. La partita la fa la Juventus, ma la San Marino Academy si dimostra molto organizzata e il vantaggio bianconero al 13' è una punizione pesante, anche per come arriva. Sul cross dal fondo di Lundorf, la deviazione di Montalti nella propria porta è sfortunata. Al 34' Menin si costruisce tutto il gol del pareggio con grande determinazione. Il capitano della San Marino Academy vince un rimpallo al limite, entra in area e calcia in porta trovando solo il fondo. Nel finale di tempo la Juve alza i giri del motore avvicinando la seconda rete con due colpi di testa, il primo di Bonansea e il secondo di Salvai su angolo: in entrambi i casi la palla sorvola il montante.

Nella ripresa Hurting salta due avversarie entra in area, ma la danese manda a lato sull'uscita di Ciccioli. La numero 17 bianconera rimanda l'appuntamento con il gol al 66' quando su un calcio d'angolo gira di testa per il 2-0 Juventus. La San Marino Academy ha il merito di restare in partita e così di regalarsi un finale di sfida ancora aperto grazie al gran gol di Serena Landa. L'ex Roma controlla di destr e o calcia di sinistro dal limite, palla vicino al palo e gara riaperta. Il sogno di poter strappare il risultato alla squadra Campione d'Italia dura fino all'89' quando sul cross di Alves dalla destra, Cristiana Girelli appoggia di testa e fa 16 in campionato. La Juventus vince 3-1 e torna a +3 sul Milan, in attesa del big match della prossima giornata. San Marino Academy che incassa il 10' ko stagionale, ma resta a +4 sulla zona retrocessione viste le sconfitte di Pink Bari e Napoli. Prossimo impegno a Firenze contro la Florentia San Gimignano.

