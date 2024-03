NAZIONALE Femminile: la Nazionale under 16 sfiderà l'Italia A Tirrenia, test amichevole per la squadra del tecnico Giacomo Piva.

Femminile: la Nazionale under 16 sfiderà l'Italia.

In preparazione al Torneo di Sviluppo della UEFA, la nazionale femminile under 16 sfiderà le pari età dell'Italia il prossimo 7 marzo al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Il test sarà suddiviso in tre frazioni di gioco da 30’ ciascuna.

La selezione italiana, guidata dalla responsabile tecnica del progetto Francesca Valetto, conterà su giocatrici provenienti anche da Roma, Milan, Juventus e Fiorentina, a queste si aggiunge anche la calciatrice Sara Fabbri della San Marino Academy.



