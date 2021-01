Femminile: la San Marino Academy al lavoro con obiettivo Fiorentina

Il 2020 della San Marino Academy si era chiuso con un successo importantissimo contro la Pink Bari. Una vittoria doppia perché conquistata contro una diretta concorrente per la salvezza. Allo sosta la squadra di Alain Conte forte di una classifica che vede le biancoazzurre con 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Non male per una squadra neo promossa in serie A, che comunque ha dovuto correre per programmare un campionato conquistato solo a fine giugno con debutto a fine agosto. Dopo la partita contro la Pink Bari la lunga sosta durata oltre un mese con la San Marino Academy che tornerà in campo domenica prossima sul campo della Fiorentina. La squadra di Antonio Cincotta è reduce dalla sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Juventus e ha lavorato proprio per questo primo impegno grazie alla formula che prevedeva una final four a quattro con Milan e Roma.





Il campionato della Viola parla di una stagione non propriamente esaltante visto i soli 14 punti in classifica a 16 dalla capolista Juventus e 13 dal Milan secondo in classifica. La Fiorentina è però anche la squadra italiana capace di superare il turno di Champions League e guadagnarsi il passaggio agli ottavi di finale di marzo. In stagione non sarà il primo precedente contro la San Marino Academy. Le Titane hanno già incontrato la Viola nel girone di Coppa Italia, partita decisiva per determinare il passaggio ai quarti di finale. La Fiorentina si era imposta 5-1 ad Acquaviva con la doppietta di Daniela Sabatino e le reti di Piemonte, Bonetti e Baldi. Il gol della San Marino Academy firmato su calcio di rigore da Azzurra Corazzi ex di giornata. La squadra di Alain Conte si è ritrovata a cavallo del nuovo anno per la ripresa dell'attività in modo individuale come richiede il protocollo Covid-19.