Femminile: la San Marino Academy batte in rimonta la Pink Bari

Foto: ©SMAcademy

Avvio da dimenticare per le Titane che vanno sotto contro la Pink Bari con il gol di Helmvall. La squadra di Cristina Mitola ha almeno un paio di occasioni per il raddoppio. Nel finale di tempo gran gol di Giulia Baldini per la parità.





Nella ripresa le ospiti tornano avanti ancora con la svedese Helmvall. La punizione di Raffaella Barbieri vale il 2-2 al 63'. Giulia Baldini conquista un calcio di rigore che Raffaella Barbieri firma il sorpasso. A otto dalla fine altro rigore per le Titane per il fallo su Karin Muya. Raffaella Barbieri firma la personale tripletta e il gol del 4-2 che vale il secondo successo stagionale e il +5 sulla zona retrocessione.