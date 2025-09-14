Femminile: la San Marino Academy cede 1-0 in casa contro l'Hellas Verona
Nel debutto casalingo del campionato di serie B femminile, la San Marino Academy cede all'Hellas Verona con il riusultato di 1-0. A decidere la sfida la rete segnata da Rachele Peretti al 53'
