Femminile: la San Marino Academy contro la Torres

In serie B femminile, si recuperano le gare della prima giornata di ritorno di Campionato. La San Marino Academy è impegnata in trasferta a Sassari contro la Torres. Entrambe le formazioni hanno già raggiunto la salvezza matematica e la sfida di domani, in programma alle 14:30, è importante per migliorare la propria classifica finale. All'andata la San Marino Academy si era imposta per 3-0. Titane reduci dalla sconfitta di Palermo, sarde dalla vittoria sul campo del Cortefranca.

Intanto bella iniziativa del Cesena Femminile che ha deciso di contribuire agli aiuti per alle famiglie ucraini nel territorio. Per questo motivo ha accolto e tesserato due sorelline, Viktoria e Arina, che vestiranno i colori bianconeri. Viktoria, classe 2009, farà parte dell’Under 12; Arina, classe 2012, si aggregherà al gruppo della Scuola Calcio cesenate.