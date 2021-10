SERIE B FEMMINILE Femminile: la San Marino Academy impegnata a Brescia Trasferta ostica per le Titane contro una delle squadre più importanti del campionato.

Femminile: la San Marino Academy impegnata a Brescia.

La San Marino Academy torna in campo. A Brescia la prima di Alain Conte in campionato dopo il ritorno in panchina e il successo nel turno di Coppa Italia. Le biancoazzurre sono alla ricerca di un successo che manca dalla terza giornata, 3-0 alla Roma Calcio Femminile, era oltre un mese fa. Nel mezzo le Titane hanno raccolto due sconfitte, cambio di panchina e inizio della gestione Conte Bis. A Brescia le biancoazzurre sfidano una delle squadre che hanno fatto la storica del calcio femminile italiano. Nella stanza dei trofei delle Leonesse ci sono 2 scudetti, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppa Italiane. Un società organizzata, che è ripartita dopo la cessione del titolo al Milan dall'eccellenza nel 2018 per tornare in serie B già nel 2020. Conosce la realtà Giorgia Bertolotti, ex della sfida che si gioca domenica al Centro Sportivo Rigamonti. Il Brescia è reduce, in campionato, dal ko contro la capolista Chievo Verona per 3-2 al termine di una gara che le Leonesse conducevano per 2-0. Sarà un ottimo banco di prova per la San Marino Academy per capire a che punto è la squadra di Alain Conte.

