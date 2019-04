Femminile: la San Marino Academy ipoteca il primo posto

La San Marino Academy supera 6-1 il Real Bellante nella terzultima giornata del campionato di serie C. La squadra del tecnico Alain Conte sblocca la partita dopo 7 minuti con Giulia Baldini. Il raddoppio di Raffaella Barbieri al 13'. Nella ripresa le biancoazzurre hanno trovato il tris ancora con Giulia Baldini dopo 4 minuti. Nel tabellino entra anche Alison Rigaglia con la rete del 4-0 al 57'.

Il Real Bellante segna la rete della bandiera con Castellucci al 73'. Due minuti più tardi Silvia Casali riporta a quattro le reti di vantaggio con il 5-1 per la San Marino Academy. Prima della fine c'è tempo anche per il 6-1 di Simona Innocenti all'86'.

La San Marino Academy vince e grazie al pareggio tra Pontedera e Torres ipoteca il primo posto in classifica.