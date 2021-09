Femminile: la San Marino Academy ospita la Roma CF

Impegno casalingo per la San Marino Academy che dopo il ko di Ravenna torna ad Acquaviva per la terza giornata del campionato di serie B. La squadra del tecnico Alessandro Recenti sfida la Roma Calcio Femminile. Le giallorosse hanno giocato solo una partita, quella di debutto pareggiata con il Cortefranca per 3-3, visto il rinvio della gara contro il Tavagnacco della scorsa settimana. Le Titane sono al terzo impegno in campionato con un bilancio di una vittoria e una sconfitta. Domani fischio d'inizio alle 15.