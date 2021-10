Femminile, la San Marino Academy perde a Bari 4-3

Parte bene la squadra di Alessandro Recenti, con Jansen a concludere verso la porta avversaria, ma è la Pink Bari padrona di casa a sbloccare la partita. La squadra pugliese fa le prove generali con Spyridonidou. La giocatrice greca calcia fuori da dentro l'area di rigore e poi al 19' chiama in causa Piazza con un'altra conclusione deviata in corner. Dalla bandierina parte il pallone che permette a Martina Di Bari firmare il vantaggio. La San Marino Academy riesce a trovare il pareggio dieci minuti più tardi con Raffaella Barbieri che trasforma un calcio di rigore.







La Pink Bari torna di nuovo in vantaggio al 34' con Anastasia Spyridonidou che approfitta del rinvio sbagliato di Piazza per siglare il 2-1 con una conclusione da fuori. Inutile il tentativo di recupero sulla palla. La San Marino Academy va però al riposo sul 2-2 perché al 40' Jansen ristabilisce la nuova parità con un mancino da dentro l'area sul cross di Menin. Nella ripresa la Pink Bari resta in dieci dopo pochi minuti. Nonostante l'inferiorità numerica è la Pink Bari a tornare in vantaggio per la terza volta. La difesa sammarinese si perde completamente Anastasia Spyridonidou, che in posizione assolutamente regolare s'invola in campo aperto verso la porta biancoazzurra per poi superare Piazza al 69'. La San Marino Academy trova la rete al 77' con Giorgia Bertolotti sul cross di Menin. E' 3-3 al 77'. La partita la vince la Pink Bari, che nonostante l'inferiorità numerica, riesce con Aleksandra Sudyk a trovare il gol del 4-3 che vale la vittoria. La difesa si fa ancora una volta sorprendere e per la giocatrice della Pink Bari non è difficile segnare la rete da tre punti.