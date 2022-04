Femminile: la San Marino Academy perde a Palermo 3-2

Si ferma a due la serie di risultati positivi della San Marino Academy nel campionato di serie B. La squadra di Alain Conte subisce la rimonta del Palermo che s'impone 3-2 e continua a sperare nella salvezza. Le Titane la sbloccano per prime con Alessandra Massa che realizza la rete del vantaggio delle biancoazzurre. Il Palermo il pareggio lo raggiunge al 21' con Marta Collovà direttamente su calcio di punizione, esecuzione perfetta e palla all'incrocio. Nella ripresa le rosanero la ribaltano con Giada Ribellino al 26' con un mancino da dentro l'area di rigore, sfruttando anche le indecisioni della retroguardia sammarinese. Tre minuti più tardi è la neo entrata Raffaella Barbieri a ristabilire la parità con la sua tredicesima rete in campionato. La partita la vince il Palermo che conquista un calcio di rigore per il fallo del portiere sammarinese Alessia Piazza. Sul dischetto si presenta Simona Zito che firma il 3-2 e il gol che vale la vittoria per la squadra di Antonella Licciardi. Domenica nuova trasferta per le Titane impegnate a Sassari contro la Torres per la giornata dedicata ai recuperi della prima di ritorno.