SERIE A FEMMINILE Femminile: la San Marino Academy perde a Roma 2-0 Gol di Serturini per il vantaggio giallorosso, il raddoppio in pieno recupero con Bonfantini, per le Titane sesto ko nelle ultime 7 gare.

A Roma arriva la sesta sconfitta in sette gare giocate nel 2021 per la San Marino Academy. Come nella gara di andata quella contro le giallorosse è una partita aperta che la squadra del tecnico Bavagnoli vince 2-0 con raddoppio nel recupero. Partono all'attacco le padrone di casa che ci provano con Marija Banusic: c'è la parata di Ciccioli, ancora protagonista nella prosecuzione dell'azione sul colpo di testa di Ciccotti, prima dell'intervento di Kunisawa. La partita si sblocca al 21'. La San Marino Academy perde palla su una rimessa laterale, Thomas arriva fino in fondo, mette al centro per Annamaria Serturini che deve solo appoggiare in fondo alla rete. La replica sammarinese è in una conclusione dal limite di Yesica Menin bloccata da Ceasar. Dall'altra parte Giugliano per Thomas, la francese sul secondo palo calcia male. All'intervallo Roma avanti 1-0.

Nella ripresa Landa controlla bene, serve Barbieri da posizione defilata non trova la porta. Occasione incredibile per le giallorosse. Serturini va via sulla sinistra e mette un pallone perfetto sul secondo palo per Giugliano che di testa va a botta sicura. Ciccioli salva con una parata incredibile. Grande giocata con Alison Rigaglia che entra dalla sinistra in area di rigore e va calciare in porta. La conclusione finisce sull'esterno della rete. Andressa pesca Serturini che ha la palla del raddoppio, l'esterno giallorosso calcia a botta sicura, Ciccioli tiene in partita la San Marino Academy. Il portiere biancoazzurro ci arriva con la punta delle dita. Ci prova la squadra di Alain Conte, Landa per Rigaglia altra opportunità questa volta bloccata dal portiere giallorosso. Al 94' il gol del raddoppio della Roma che riparte dopo una punizione per le Titane, che protestano anche per un presunto fallo su Barbieri. Il contropiede si conclude con la rete di Agnese Bonfantini che davanti a Ciccioli è fredda per firmare il 2-0. Adesso la sosta poi, le ultime cinque partite decisive per confermare la serie A.

