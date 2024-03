SERIE B FEMMINILE Femminile: la San Marino Academy perde contro l'Arezzo Brutta sconfitta per le Titane che cedono in casa 2-0.

La San Marino Academy perde in casa 2-0 contro l'Arezzo. A decidere la sfida di Acquaviva, la doppietta nel primo tempo di Júlia Diaz Ferrer. Un risultato che tiene le Titane al terzultimo posto in classifica in zona retrocessione con 15 punti. La salvezza è lontana un punto, con il Pavia a 16 e la Res Roma a 18. In testa continua la lotta Lazio e Ternana, sempre al comando dopo le vittorie rispettivamente con Brescia e Res Roma. Al terzo posto il Cesena, dopo il 4-1 sul campo del Pavia.

