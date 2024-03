SERIE B FEMMINILE Femminile: la San Marino Academy ritrova la vittoria nel derby

La San Marino Academy torna a vincere e lo fa nel derby contro il Ravenna. Le biancoazzurre s’impongono 3-1 grazie alle reti di Martina Tamburini, Valentina Puglisi e Raffaele Barbieri. Per le romagnole la rete di Flavia Catalano. Tre punti d’oro per le Titane nella rincorsa alla salvezza. La squadra di Venturi è l’unica a conquistare i tre punti nella zona bassa della classifica. La San Marino Academy sale a quota 18 punti e aggancia la Res Roma con due punti di vantaggio sul Pavia terzultimo in classifica. Nella lotta per la promozione la Lazio stacca la Ternana dopo il ko con il Parma.

