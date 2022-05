SERIE B FEMMINILE Femminile: la San Marino Academy torna a vincere, 2-1 al Cesena Massa e Jansen firmano le reti della rimonta contro le bianconere in vantaggio con Cuciniello.

Dopo due sconfitte consecutive la San Marino Academy torna al successo nel derby contro il Cesena. Ad Acquaviva la squadra di Alain Conte s'impone 2-1 in rimonta. Il Cesena passa in vantaggio con un gol di Paola Cuciniello al 12'. Prima dell'intervallo il pareggio di Alessandra Massa al 43' e un minuto più tardi il 2-1 di Sofieke Jansen. Con questa vittoria le Titane salgono a quota 38 punti in classifica. Domenica prossima l'ultima trasferta della stagione con la Pro Sesto.

