SERIE B FEMMINILE Femminile: la San Marino Academy torna a vincere La squadra di Giulia Domenichetti supera l'Arezzo 3-2 con reti di Brambilla, Menin e Tamburini.

Femminile: la San Marino Academy torna a vincere.

Dopo tre sconfitte consecutive la San Marino Academy ritrova la vittoria nella prima giornata del girone di ritorno. La squadra di Giulia Domenichetti supera 3-2 l'Arezzo grazie alla reti di Viola Brambilla, Yesica Menin e Martina Tamburini. Per l'Arezzo le reti di Danila Zazzera e Isabel Pirriatore. Un successo importante per le Titane che salgono a quota 21 punti in classifica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: