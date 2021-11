SERIE B FEMMINILE Femminile: la San Marino Academy torna a vincere, Chievo ko1-0 Raffaella Barbieri segna la rete da tre punti che vale il primo successo in trasferta della biancoazzurre.

Colpo esterno della San Marino Academy, la squadra di Alain Conte vince 1-0 sul campo del Chievo Verona e torna a un successo che in campionato mancava dalla seconda giornata. A firmare la prima vittoria in trasferta delle biancoazzurre è Raffaella Barbieri al 2' minuti della ripresa su assist di Jansen. Le Titane salgono a quota 9 punti in classifica. Per il Chievo è il primo ko. Prossimo impegno per la San Marino Academy in casa contro il Cittadella.

