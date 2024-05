Raggiunta la salvezza con due giornate di anticipo la San Marino Academy ritrova anche un bel successo in trasferta vincendo per 2-1 sul campo del Brescia. Leonesse in vantaggio al 63’ con Pasquali, poi nel finale il pareggio di Puglisi all'86 e il gol della vittoria di Raffaella Barbieri due minuti più tardi.