Femminile: la San Marino Academy vince a Como, gran gol di Yesica Menin

copyright ©PhotoAgency.

Colpo della San Marino Academy che vince 4-2 sul campo del Como secondo in classifica. Per la formazione lariana è il secondo ko di fila dopo quello nello scontro per il primato con il Brescia. Pronti via e le Titane sono in vantaggio con Sofieke Jansen che ruba palla entra in area e batte Small. Inizia in discesa la partita della San Marino Academy. Il Como prova a ristabilire la parità sul cross di Kubassova il pallone resta in area, prima che la difesa liberi. Ancora il Como: punizione da metà campo, Di Luzio di testa manda alto. Al 19' le padrone di casa trovano il pareggio. Su calcio d'angolo, la sponda di testa di Rizzon, ultima deviazione di Miriam Picchi. L'ex Ravenna tocca il pallone che vale l'1-1. Pastrenge da metà campo, Rizzon gira di testa non trovando lo specchio di porta. Altra palla inattiva ben calciata da Pastrenge che arriva in area, sul taglio Lipman manda fuori.

Nella ripresa la San Marino Academy torna di nuovo in vantaggio grazie a Raffaella Barbieri. La giocatrice biancoazurra è lesta a trasformare in rete il pallone sporco rimesso in area di rigore in apertura di ripresa. La San Marino Academy prova a chiuderla al 58', Barbieri serve Alessandra Massa, la numero 10 si sistema il pallone sul sinistro e calcia in porta. Small non è precisa nell'intervento e arriva il gol del 3-1. Partita che il Como ha la forza di riaprire sei minuti più tardi con Cristina Carp che trasforma in rete il pallone calciato dalla destra su punizione. Il Como ci prova con Carravetta da fuori, Alessia Piazza blocca. Poi arriva la perla di giornata, il gran gol di Yesica Menin. L'attaccante sammarinese firma il gol del 4-2 con un pallonetto favoloso dalla trequarti campo. Small è fuori dai pali, la numero 9 se ne accorge e la supera con una grandissima conclusione. È il 4-2 che chiude la partita e vale una vittoria d'oro per la San Marino Academy contro un Como che scivola a -5 dalla capolista Brescia.