SERIE B FEMMINILE Femminile: la San Marino Academy vince il recupero con la Roma CF La doppietta di Raffaella Barbieri e il gol di Eleonora Cecchini valgono il 3-1 delle Titane sulle giallorosse.

Nel recupero della 16' giornata del Campionato di serie B la San Marino Academy vince sul campo della Roma Femminile con il risultato di 3-1 grazie alla doppietta di Raffaella Barbieri e al gol della sammarinese Eleonora Cecchini su calcio di punizione. Per le giallorosse la rete del momentaneo pareggio di Anita Coda. Con questa vittoria la squadra di Alain Conte sale al terzo posto in classifica con 26 punti a -4 dal Como. In testa al campionato il Brescia con 35 punti. Prossimo impegno per le Titane domenica in casa contro la Pro Sesto.

