Femminile: la serie B si ferma.

Arriva il primo verdetto per il calcio femminile. Il campionato di serie B è definitivamente concluso. Il Consiglio Federale della FIGC ha deciso che il campionato, al quale partecipa anche la San Marino Academy, non si concluderà. Qualche speranza c'è per la serie A, per la quale saranno verificate le condizioni di ripresa, sulla base dell'applicabilità dei protocolli sanitari. Come in campo maschile, resta fissata nel 20 agosto la data ultima per concludere la stagione sportiva.

Tornando alla serie B, il Consiglio Federale ha confermato l'impossibilità di concludere il campionato e in una prossima delibera si esprimerà sui verdetti della stagione, promozioni e retrocessioni. La San Marino Academy, occupa alla chiusura della serie B la terza posizione alle spalle di Napoli e Lazio, ma rispetto alle biancocelesti hanno disputato una gara in meno. La squadra di Alain Conte, che aveva chiuso il girone di andata in testa al campionato, ha una migliore media punti.

Con il Napoli praticamente già in serie A, il secondo posto previsto, sarà da assegnare a una squadra tra San Marino Academy e Lazio, sempre che il Consiglio Federale non decida per una promozione di tre formazioni.









