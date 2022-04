SERIE B FEMMINILE Femminile: Lattanzio ferma la serie positiva della San Marino Academy Il Cittadella vince di misura e dopo 9 partite manda ko le Titane.

Dopo 9 risultati utili di fila si interrompe la serie positiva della San Marino Academy. La squadra di Alain Conte cede di misura. La prima occasione è del Cittadella che ci prova con Peruzzo che mira l'incrocio ma non lo trova per poco. La partita si sblocca dopo 11 minuti sul cross dalla destra di Larocca. Il pallone arriva preciso per Lattanzio che è molto brava a toccare di testa è battere Alessia Piazza. Le padrone di casa hanno un'altra occasione con Ponte che riesce ad anticipare l'uscita del portiere e poi a toccare verso la porta, provvidenziale il recupero dell'estremo difensore sammarinese. Strepitosa la parata di Alessia Piazza su Lattanzio, grande riflesso del portiere della San Marino Academy che tiene in partita le biancoazzurre.

Al 36' calcio d'angolo per le ospiti, sugli sviluppi del quale Marrone arriva alla conclusione da fuori con palla che finisce alta. Prima della fine di tempo occasione San Marino Academy con Papaleo che trova Alborghetti che di testa non riesce ad angolare nel migliore dei modi, era una bella occasione per le biancoazzurre. Nella ripresa prima opportunità per le ospiti con Jansen che non riesce a imprimere forza. Il Cittadella ancora con Lattanzio, tiro forte che Alessia Piazza neutralizza. Pizzolato va via sulla destra e entra in area dopo aver saltato Martina Piazza ma non riesce a calciare nel migliore dei modi. La San Marino Academy prova il forcing finale, ma non basta, vince il Cittadella 1-0.

