Ha già debuttato con la maglia della San Marino Academy nel finale della sfida contro il Cesena, Lisa Paini è l'ultima arriva in casa biancoazzurra. Classe 2002 di ruolo attaccante ha iniziato con la maglia del Fossolo, poi Modena e serie C con Real Meda e Vicenza. Il nuovo rinforzo della San Marino Academy è attualmente in prestito dalla Vis Mediterranea.