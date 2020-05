SERIE B Femminile, Marino: "Napoli, San Marino e Lazio in serie A, la soluzione più giusta" Il tecnico del Napoli, capolista del campionato di serie B, parla della stagione sottolineando l'ottima stagione della squadra di Alain Conte.

La promozione in serie A di Napoli, San Marino e Lazio sarebbe per il tecnico campano Geppino Marino il giusto premio per la stagione delle tre squadre. Nel caso di due promozioni, le azzurre sono in testa al campionato di serie B e per la seconda posizione il tecnico campano riconosce l'ottima stagione della squadra di Alain Conte, sottolineando come una promozione di tutte e tre le squadre rappresenti la soluzione migliore per concludere la stagione.

Nel video l'intervista via skype con Geppino Marino

