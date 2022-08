Altro movimento in entrata in casa San Marino Academy. Si tratta di Martina Tamburini, attaccante classe 2002 in prestito dalla Jesina. Una calciatrice giovane, che prosegue così la linea verde voluta dalla dirigenza, ma che ha già dimostrato il suo valore nelle ultime stagioni alla Jesina in Serie C. Ora comincia la nuova avventura in maglia biancoazzurra.