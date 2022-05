Femminile: Massa e Jansen nel 2-1 al Cesena della San Marino Academy

Foto: San Marino Academy

Il derby di serie B porta bene alla San Marino Academy che dopo due sconfitte torna a vincere. La squadra di Alain Conte s'impone in rimonta per 2-1. Buon avvio sammarinese, con l'ex di turno Papaleo a sfiorare anche la rete sugli sviluppi di un corner, ma è il Cesena a passare in vantaggio per primo su una palla inattiva. Sfera ben calibrato al centro dove sbuca Paola Cuciniello che di testa batte Alessia Piazza al 13'. Le padrone di casa sono chiamate a inseguire. Sul cross di Papaleo, Barbieri tocca di testa in anticipo, palla sulla traversa.

Papaleo è tra le più vivaci in casa San Marino, la numero 11 ci prova anche da fuori, Frigotto respinge, sulla ribattuta Massa non riesce a concretizzare. Da Papaleo parte l'azione che porta al pareggio delle biancozzurre, palla dentro per Alessandra Massa che riesce a controllare e portare avanti il pallone, per poi calciare di sinistro e superare Frigotto al 42'. Prima della fine di tempo la San Marino Academy completa la rimonta. Montalti sale sulla destra e poi serve Barbieri che mette al centro un pallone d'oro che Sofieke Jansen al 44' deve solo toccare in fondo alla rete.

Titante avanti 2-1 all'intervallo. Nella ripresa è il Cesena che deve inseguire, ma nelle prime occasioni sono le sammarinesi a sfiorare il tris con Barbieri di testa, pronta respinta di Frigotto. San Marino Academy con Fusar Poli dal limite, si allunga e blocca Frigotto. Il Cesena sfiora il pari sugli sviluppi di un corner, la palla finisce fuori. Dalla bandierina ancora le bianconere senza trovare la porta. Le romagnole provano anche la soluzione da fuori, la San Marino Academy tenta di sfruttare il contropiede per chiuderla. Le biancoazzurre vincono in rimonta 2-1 contro il Cesena.