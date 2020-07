Femminile, Melissa Nozzi: "Farò il massimo per dimostrare di essere all'altezza"

sentiamo Melissa Nozzi

Melissa Nozzi è una dei volti nuovi della San Marino Academy che ha iniziato ieri la preparazione. L'ex difensore del Bologna ha scelto San Marino, che significa tornare in serie A dopo l'esperienza nella massima serie con il Chieti. Nel passato di Melissa Nozzi anche un gol pesante contro la San Marino Academy in una partita che le Titane vinsero solo nel finale dopo il pari della neo giocatrice biancoazzurra. Dopo la serie C un salto in A dove le avversarie saranno di caratura internazionale. Un aspetto che non spaventa il difensore della San Marino Academy.

(Nel video l'intervista con Melissa Nozzi, difensore San Marino Academy)