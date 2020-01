Femminile: Menin e Di Luzio, San Marino è la nuova capolista

Grande vittoria per la San Marino Academy che s'impone in rimonta sul campo della Roma Calcio Femminile per 2-1. La squadra di Alain Conte va sotto dopo il gol su calcio di rigore di Polverino nel primo tempo. Le giallorosse, tra le quali milita anche la sammarinese Ilaria Filippi, subiscono la rete del pareggio di Yesica Menin all'81'. Due minuti più tardi le biancoazzurre ribaltano il punteggio con Greta Di Luzio. Per la San Marino Academy è la settima vittoria consecutiva. Il Ravenna batte la capolista Napoli grazie a un gol dell'ex San Marino Academy, Simona Cimatti e permette alla squadra di Alain Conte di portarsi in testa alla serie B.





Risultati:

Roma CF - San Marino Academy 1-2

(Federica Polverino, Yesica Menin e Greta Di Luzio)

Lady Granata Cittadella - Lazio 0-2

(Noemi Visentin ed Elena Proietti)

Ravenna - Napoli 1-0

(Simona Cimatti)

Vittorio Veneto - Riozzese 0-0

Novese - Perugia 1-2

(Giulia Tamburini, Federiconi e Lucrezia Di Fiore)

Cesena - Chievo Fortitudo 1-1

(Alice Cama e Stefania Dallagiacoma)