SERIE B FEMMINILE Femminile: nell'ultima di serie B il tributo a Yesica Menin della San Marino Academy Addio al calcio per l'attaccante sammarinese dopo oltre 11 anni in biancoazzurro. Le Titane concludono il campionato con un ko contro la Ternana che giocherà lo spareggio per la serie A.

Femminile: nell'ultima di serie B il tributo a Yesica Menin della San Marino Academy.

Nell'ultima di campionato la San Marino Academy chiude la stagione in serie B con un ko casalingo contro la Ternana per 3-1. Ospiti in vantaggio su rigore realizzato da Sara Tui al 39' del primo tempo. Nella ripresa il pareggio sempre dal dischetto di Raffaella Barbieri al 18' gol in campionato. Il nuovo vantaggio delle rossoverdi è di Valeria Pirone al 66'. Nel recupero il definitivo 3-1 sempre di Valeria Pirone che firma la personale doppietta. Risultato importante per la Ternana che conquista il secondo posto che vale lo spareggio per la serie A contro il Napoli. La San Marino Academy conclude la stagione con una salvezza a quota 30 punti. Lazio in serie A, retrocedono: Pavia, Tavagnacco e Ravenna.

Al minuto 68 da segnalare l'uscita dal campo di Yesica Menin. Pasillo de honor all'attaccante sammarinese da parte di Ternana e San Marino Academy. Il doveroso omaggio a Yesica Menin che saluta il calcio giocato dopo oltre 11 stagioni in maglia biancoazzurra, segnate dalle promozioni in serie B e serie A, al quale non si può non aggiungere il contributo in termine di reti realizzate, tra le quali il primo storico gol segnato in serie A da una calciatrice sammarinese, nella prima vittoria della San Marino Academy nel massimo campionato contro la Florentia San Gimignano il 4 ottobre 2020.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: