SERIE B FEMMINILE Femminile: pari casalingo per la San Marino Academy contro la Pro Sesto Raffaella Barbieri risponde a Elena Mariani. Ad Acquaviva finisce 1-1.

Femminile: pari casalingo per la San Marino Academy contro la Pro Sesto.

Nel recupero della12' giornata del campionato di serie B termina in parità la sfida tra San Marino Academy e Pro Sesto. Vantaggio della formazione ospite dopo 14 minuti con Elena Mariani sugli sviluppi di un calcio d'angolo, prima della fine di tempo il pareggio di Raffaella Barbieri che realizza il 12' gol in campionato. Nella ripresa il risultato non cambia, è un punto a testa. San Marino Academy che sale a quota 27 punti ma scivola al quinto posto in classifica agganciato dal Cortefranca. In testa vola il Brescia che batte il Cesena 3-0 e si porta a +8 sul Como sconfitto in casa dal Cortefranca.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: