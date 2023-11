SERIE B FEMMINILE Femminile: pari nel derby tra San Marino Academy e Ravenna

Si conclude con un pareggio per 1-1 la sfida tra San Marino Academy e Ravenna valida per la settima giornata del campionato di serie B femminile. Vantaggio delle Titane con Raffaella Barbieri al 23', pari giallorosso con Chiara Barbarino nel recupero del primo tempo. Primo punto stagionale per le romagnole.

