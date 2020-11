SERIE A FEMMINILE Femminile: pari per la San Marino Academy a Verona Primo punto in trasferta per le biancoazzurre. Domenica prossima altra sfida salvezza contro il Napoli

Femminile: pari per la San Marino Academy a Verona.

Termina in parità per 0-0 la sfida tra Hellas Verona e San Marino Academy nella settima giornata di Serie A femminile. Per le Titane è il primo risultato positivo in trasferta in questo campionato. La squadra di Alain Conte sale a quota 4 punti in classifica. Domenica prossima altro impegno decisivo per la salvezza contro il Napoli. La partita si giocherà alle 12:30.

Questi i risultati della giornata:

Juventus – Sassuolo 4-0

Hellas Verona – San Marino Academy 0-0

Napoli Femminile – Milan 1-2

Roma – Fiorentina 2-2

Florentia San Gimignano – Empoli 2-1

Inter – Pink Bari 3-0

