SERIE B FEMMINILE Femminile: pari spettacolo tra Ravenna e San Marino Academy Doppietta di Raffaella Barbieri e rete di Nicole Micciarelli per le Titane. Elena Mariani e due autoreti per le romagnole.

Femminile: pari spettacolo tra Ravenna e San Marino Academy.

Spettacolare pareggio per 3-3 nel derby di serie B femminile tra Ravenna e San Marino Acacdemy. Le biancoazzurre vanno in vantaggio con Raffaella Barbieri su calcio di rigore al 44'. Nella ripresa il pareggio di Elena Mariani al 54'. Le giallorosse vanno in vantaggio con un'autorete di Larenza al 57'. La nuova parità porta ancora la firma di Raffaella Barbieri al 72'. Nicole Micciarelli al 79' per il sorpasso sammarinese, prima del definitivo 3-3 con un'altra autorete di Olivieri alll'81'.

