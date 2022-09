Primo punto stagionale per la San Marino Academy nel campionato di serie B. La squadra di Giulia Domenichetti pareggia 2-2 in casa contro l'Hellas Verona. Per le Titane le reti di Martina Tamburini e Raffaella Barbieri su rigore, mentre per le scaligere i gol di Francesca Quazzico e Alessia Pecchini.