Femminile, parte la stagione dell'Academy, Piva: "È un orgoglio allenare la prima squadra"

La stagione del calcio femminile targata San Marino Academy è ufficialmente iniziata. Nuova avventura per Giacomo Piva che dopo il percorso nel settore giovanile, si appresta ad affrontare il primo campionato in serie B

"È un grande orgoglio sicuramente per me essere qui. Oggi è il coronamento di un percorso che è partito da lontano, ma grazie alla società che mi ha comunque sempre appoggiato oggi posso dire di essere arrivato alla prima squadra".

Cambierà molto? Visto che nel settore giovanile comunque si guarda più la crescita delle ragazze mentre in prima squadra c'è sempre un po' la lotta per vincere il campionto o non retrocedere?

"Questa sarà la nuova sfida sicuramente principale per me, per lo staff. Ma siamo pronti, è stata una scelta ponderata, quindi siamo pronti a iniziare. 23 le ragazze a disposizione del tecnico della San Marino Academy".

23 le ragazze a disposizione del tecnico della San Marino Academy, tra novità e conferme, uno degli aspetti più positivi del calcio in rosa del Titano è poter vedere bene 7 ragazze della Primavera aggregate alla prima squadra. Di queste, almeno quattro sammarinesi, Elisa Terenzi, Arianna Forcellini, Sara Giannotti e Vanessa Lombardi, saranno parte del gruppo che affronterà la stagione partendo dalla sfida di campionato in casa del Brescia. San Marino Academy che vuole essere punto di riferimento per le giovani calciatrici del Titano, come lo è stato nel tempo con: Chiara Beccari, Eleonora Cecchini, Alice e Giulia Zaghini e Anna Benedettini, per citarne alcune.

"Deve essere un'ambizione per tutte le ragazze che iniziano a giocare a calcio, per quelle che stanno giocando. Avere una squadra in Serie B è sicuramente un bel trampolino e un bel via libera per loro, quindi speriamo che sia così per tutte".







