Femminile: per la San Marino Academy debutto contro la Lazio

Ufficializzato il calendario del prossimo campionato di serie B femminile. La San Marino Academy debutterà il 15 settembre in casa contro la Lazio. La prima trasferta delle biancoazzurre la settimana successiva contro il Napoli, una delle maggiori candidate alla promozione in serie A. Il primo derby stagionale in casa del Ravenna il 3 novembre, mentre la sfida contro il Cesena il 19 gennaio nell'ultima giornata di andata. Per completare l'organico di serie B, dopo Riozzese e Vittorio Veneto è stato ripescato il Perugia.