L’incontro tra Roma Calcio Femminile e San Marino Academy, valevole per la terza giornata del girone di ritorno di Serie B è stata posticipata al 9 marzo su richiesta della squadra giallorossa che ha alcune giocatrici impegnate in Nazionale. La squadra di Alain Conte tornerà in campo domenica 27 febbraio in casa contro la Pink Bari.