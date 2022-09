Femminile: presentata la nuova San Marino Academy

Il terzo posto della scorsa stagione può essere un punto di partenza, un obiettivo, per una San Marino Academy che si appresta ad iniziare il nuovo campionato di serie B. Sarà una stagione tutta da scoprire, 16 squadre ai blocchi di partenza, potenzialmente almeno 3-4 squadre in corsa per la promozione.

È cambiata la formula, la prima diretta in serie A tra i professionisti, la seconda a spareggiare contro la nona di serie A. La nuova San Marino Academy parte da Giulia Domenichetti, tecnico con già le esperienze con Florentia e Napoli, e una carriera da calciatrice di assoluto livello. La prima della nuova stagione ha portato in dote un bel successo a Ravenna in Coppa Italia.

Domenica invece ci saranno i primi punti in palio del campionato. L'avversario l'Arezzo, la squadra del tecnico Emanuele Testini è una delle tre neo promosse con Trento ed Apulia Trani. San Marino Academy ha cambiato tanto, molte le giocatrici che hanno lasciato il Titano, tra le quali la sammarinese Eleonora Cecchini, volata negli Stati Uniti per una nuova avventura. Importanti le conferme, con molta esperienza. Tanto da scoprire tra le giovani che hanno scelto il Titano, come trampolino di lancio per una carriera che le riporti tra le professioniste.

Tornando al campionato, non mancheranno i derby contro Cesena e Ravenna, così come il blasone di Lazio e Genoa. In occasione della presentazione della prima squadra anche quella della Primavera guidata dall'ex Jesina Emanuele Iencinella.