Femminile: prima vittoria per la San Marino Academy.

Prima vittoria in campionato per la San Marino Academy in serie B. La squadra di Giulia Dominichetti supera il Ravenna 3-1 con i gol di Martina Tamburini, Raffaella Barbieri e Gaia Bolognini. Per le romagnole la rete di Lorenza Scarpelli.

