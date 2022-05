SERIE B FEMMINILE Femminile: Pro Sesto - San Marino, vittoria numero 50 per Alain Conte Successo in rimonta per le Titane in trasferta grazie alle reti di Jansen, Barbieri e Alborghetti. Vantaggio della Pro Sesto con Fracas.

Vittoria in rimonta per la San Marino Academy che vince 3-1 sul campo della Pro Sesto. La squadra di Alain Conte parte bene e sfiora con Barbieri il vantaggio, Selmi ci mette la mano e salva il risultato. Dall'altra parte anche le padrone di casa ci provano ma con poca precisione. Jansen porterebbe in vantaggio la San Marino Academy con un bel colpo di testa, tutto fermo per fuorigioco e gol annullato. Selmi si conferma in ottima forma quando va a respingere con i piedi una conclusione di Babieri da dentro l'area di rigore, gran parata. La San Marino Academy continua a spingere, ma non riesce a trovare la via del gol, la squadra di Alain Conte ha un altro paio di buone opportunità, ma dove manca la precisione arriva Selmi. Bellissima la parata su Massa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel finale di tempo Fracas interviene sul pallone appoggiato all'indietro anticipando anche l'uscita di Montanari, le due calciatrici si scontrano e il direttore di gara concede il rigore. Sul dischetto si presenta la stessa Teresa Fracas che porta in vantaggio la Pro Sesto al 47' del primo tempo. Frazione che si chiude però in parità perché la San Marino Academy la pareggia subito con Sofieke Jansen che servita da Papaleo controlla e poi batte Selmi. Nella ripresa la sfortuna si accanisce con la Pro Sesto che potrebbe tornare in vantaggio ma si ferma contro la traversa. Nella prima occasione gran macino di Grumelli e Montanari che si salva, stesso risultato dopo la conclusione su punizione di Ploner che sempre con il mancino scheggia la traversa. Sul cambio fronte il vantaggio della San Marino Academy arriva su calcio di rigore concesso per il fallo di Marasco su Brambila. Sul dischetto Raffaella Barbieri che sigla il 2-1 e la 14' rete personale. C'è tempo anche per il 3-1 San Marino quando Fusar Poli lancia in campo aperto Fabiana Alborghetti che arriva fino davanti a Selmi e la supera vicino al palo. La San Marino Academy vince 3-1, successo numero 50 per il tecnico Alain Conte sulla panchina biancoazzurra.

