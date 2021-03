SERIE A FEMMINILE Femminile: punto prezioso per la San Marino Academy contro la Florentia SG Le Titane pareggiano 0-0 a Firenze contro la Florentia San Gimignano e conquistano il primo risultato positivo del 2021.

Femminile: punto prezioso per la San Marino Academy contro la Florentia SG.

La San Marino Academy torna a far punti. La squadra di Alain Conte raccoglie un punto sul campo della Florentia San Gimignano pareggiando per 0-0 nella 15' giornata del Campionato di serie A. Un punto importante per le biancoazzurre che a Firenze ottengono il primo risultato positivo del 2021. Un pareggio che permette alle Titane di salire a quota 9 punti in classifica. Attualmente la San Marino Academy ha 5 punti di vantaggio sul penultimo posto occupato dal Napoli e 6 sulla Pink Bari, squadre che domani saranno impegnate rispettivamente contro Inter e Empoli in trasferta. Nell'altra gara del sabato, importante successo dell'Hellas Verona che supera 1-0 la AS Roma e allontana la zona retrocessione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: