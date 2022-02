SERIE B FEMMINILE Femminile: Raffaella Barbieri decide il derby contro il Ravenna Una rete dell'attaccante della San Marino Academy decide la sfida di Acquaviva.

Femminile: Raffaella Barbieri decide il derby contro il Ravenna.

La San Marino Academy torna in campo e riparte da una vittoria di misura contro il Ravenna. La squadra di Alain Conte supera la squadra romagnola grazie ad una rete di Raffaella Barbieri. Per le Titane è la sesta vittoria in stagione. Con questi tre punti la San Marino Academy sale a quota 19 punti al quinto posto agganciando il Chievo Verona. In testa sempre il Como che ha superato 2-1 il Cesena. Lariane al comando con 27 punti.

