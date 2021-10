SERIE B FEMMINILE Femminile: San Marino Academy battuta a Brescia 3-1 In campionato è il terzo ko consecutivo per le Titane,

La "prima" in campionato per Alain Conte, dopo il ritorno sulla panchina della San Marino Academy, coincide con la quarta sconfitta stagionale delle biancoazzurre che perdono a Brescia 3-1. Titane che vanno in vantaggio con Raffaella Barbieri al 14' del primo tempo, ma all'intervallo il risultato è di nuova parità in virtù del gol segnato da Jenny Hjohlman. Nella riprese le Leonesse trovano il vantaggio con Cristina Merli al 75'. In pieno recupero il tris del Brescia con Elisa Galbiati. Titane ferme a sei punti in classifica e al terzo ko di fila in campionato, con dieci punti di ritardo dalla capolista Pink Bari e a +2 sulla zona retrocessione. Prossimo impegno sul campo del Chievo Verona secondo in classifica.

