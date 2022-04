SERIE B FEMMINILE Femminile: San Marino Academy in trasferta a Palermo Domani le Titane andranno alla ricerca della terza vittoria di fila, rosanero in lotta per non retrocedere e reduci da due ko di fila.

Femminile: San Marino Academy in trasferta a Palermo.

In serie B femminile la San Marino Academy sarà impegnata nella trasferta di Palermo. Titane alla ricerca della terza vittoria consecutiva, rosanero reduci invece da due ko di fila e penultime in classifica. Dopo la vittoria in rimonta a Tavagnacco, la squadra di Alain Conte punta a migliorare il quarto posto in classifica. Le Titane, con 35 punti, sono a 4 lunghezze dal Cortefranca. In testa al campionato il Brescia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: