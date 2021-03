SERIE A FEMMINILE Femminile: San Marino Academy in trasferta contro la Florentia Alle 14:30 l'impegno sul campo delle toscane per la squadra di Alain Conte, nella gara di andata era arrivata la prima vittoria in serie A

Femminile: San Marino Academy in trasferta contro la Florentia.

Impegno in trasferta per la San Marino Academy nel campionato di serie A. La squadra di Alain Conte sfiderà la Florentia San Gimignano nella 15' giornata. Le Titane sono reduce dalla sconfitta per 3-1 contro la Juventus, le toscane dalla vittoria nel derby contro la Fiorentina. In classifica le due formazioni sono divise da 14 punti, ma nella gara di andata la San Marino Academy era riuscita a conquistare la prima vittoria in serie A grazie alla rete del capitano Yesica Menin che aveva deciso la partita. Per le biancoazzurre è una partita importante nella rincorsa alla salvezza. Fischio d'inizio alle 14:30.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: