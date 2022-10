SERIE B FEMMINILE Femminile: San Marino Academy ko 3-0 con la Lazio Le biancocelesti segnano tre reti tutte nella ripresa con Chatzinikolaou, Visentin e Fuhlendorff.

Femminile: San Marino Academy ko 3-0 con la Lazio.

Seconda sconfitta per la San Marino Academy nel campionato di serie B femminile. Le biancoazzurre perdono 3-0 sul campo della Lazio. Reti tutte nella riprese per le biancocelesti che vanno in vantaggio su calcio di rigore con Chatzinikolaou, raddoppiano con Visentin e triplicano con Fuhlendorff nel recupero.

