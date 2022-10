SERIE B FEMMINILE Femminile: San Marino Academy ko 3-1 a Cittadella

Terza sconfitta in campionato per la San Marino Academy che perde 3-1 sul campo del Cittadella. Padrone di casa in rete con Martina Pizzolato, Caterina Ferin e Sofia Kongouli, mentre per il gol delle Titane porta la firma di Raffaella Barbieri.

