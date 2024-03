SERIE B FEMMINILE Femminile: San Marino Academy ko a Parma

Femminile: San Marino Academy ko a Parma.

La San Marino Academy perde 2-0 sul campo del Parma. Padrone di casa in vantaggio dopo 18 minuti con Sofia Kongouli. Il raddoppio del Parma in chiusura di tempo con Gaia Distefano. In classifica le Titane sono scavalcate dalla Freedom che ha battuto 2-0 il Pavia e tornano ad occupare la terzultima posizione in classifica. In testa continuano Lazio e Ternana a condividere la prima posizione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: